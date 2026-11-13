ФНС начисляет частным специалистам взносы сразу за восемь лет

Адвокатам, нотариусам и другим частным специалистам выставляют задолженность за 2017–2024 годы, иногда с пенями. Оспорить требования можно, если инспекция ранее знала о профессиональном статусе плательщика.

Страховые взносы за 2017–2024 годы стали начислять адвокатам, арбитражным управляющим, нотариусам, патентным поверенным, оценщикам и медиаторам.

Это следует из письма ФНС, которое изучили «Известия». Причиной могла стать несвоевременная передача в инспекции сведений о профессиональном статусе.

Фиксированные взносы за восемь лет составляют около 317 тыс. рублей на человека без учета пеней, подсчитала руководитель аудиторской и консалтинговой компании «Юстиком» Ирина Кузнецова. ФНС утверждает, что жалобы на такие взыскания не носят массового характера.

Обязанность платить взносы возникает с момента получения профессионального статуса. Однако при споре важно установить, когда инспекция фактически узнала или могла узнать об этом, пояснил член Ассоциации юристов России, адвокат и управляющий партнер юридического бюро Sabatrust Даниил Саблин.

«Ключевым аргументом защиты становится именно наличие у налогового органа информации о статусе плательщика до поступления официальных сведений», — отметил он.

Арбитражный суд Уральского округа уже отказал налоговой во взыскании взносов за 2017–2018 годы с управляющего из Башкирии. Он ранее подавал декларации 3-НДФЛ с нужным кодом, поэтому суд признал срок взыскания пропущенным. В другом деле требования за 2019–2021 годы отменили частично, а задолженность за 2022–2024 годы оставили в силе.