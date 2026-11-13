Письмо ФНС: бумажные перевозочные документы не лишают права на учет расходов и вычет НДС
Оформление документов на бумаге вместо обязательной электронной формы само по себе не основание для отказа в признании расходов по налогу на прибыль и вычете НДС. Однако за нарушение правил электронного документооборота возможны штрафы.
Покупатель вправе учесть расходы по налогу на прибыль и заявить вычет НДС, даже если перевозочные документы оформили на бумаге, указала ФНС в письме от 03.11.2026 № СД-36-3/9573@. Позиция службы согласована с Минфином.
При этом клиент и экспедитор отвечают за несоблюдение требований Закона о транспортно-экспедиционной деятельности. КоАП предусматривает штрафы за невыполнение установленных этим законом обязанностей.
Напомним: с 1 сентября 2026 года по общему правилу в электронной форме нужно оформлять перевозочные и экспедиторские документы, транспортные накладные, транспортные железнодорожные накладные и грузовые авианакладные.
Все тонкости ведения учета по правилам 2026 года, работы со сложными участками и оптимизации налогов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер». Вы научитесь без ошибок рассчитывать НДС на УСН и прогрессивный НДФЛ, вести учет маркетплейсов и производства, настраивать 1С:Бухгалтерия 8.5 и 1С:ЗУП, а также внедрите управленческий учет. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 512 ак. часов. Инвестируйте в свое профессиональное будущее и уверенность перед ФНС.