Письмо ФНС: бумажные перевозочные документы не лишают права на учет расходов и вычет НДС

Оформление документов на бумаге вместо обязательной электронной формы само по себе не основание для отказа в признании расходов по налогу на прибыль и вычете НДС. Однако за нарушение правил электронного документооборота возможны штрафы.

Покупатель вправе учесть расходы по налогу на прибыль и заявить вычет НДС, даже если перевозочные документы оформили на бумаге, указала ФНС в письме от 03.11.2026 № СД-36-3/9573@. Позиция службы согласована с Минфином.

При этом клиент и экспедитор отвечают за несоблюдение требований Закона о транспортно-экспедиционной деятельности. КоАП предусматривает штрафы за невыполнение установленных этим законом обязанностей.

Напомним: с 1 сентября 2026 года по общему правилу в электронной форме нужно оформлять перевозочные и экспедиторские документы, транспортные накладные, транспортные железнодорожные накладные и грузовые авианакладные.