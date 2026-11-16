Минпромторг хочет установить единые правила для утильсбора

Для колесного транспорта и самоходных машин предлагают установить единый порядок расчета, уплаты и взыскания утильсбора. Ставки и коэффициенты менять не планируют.

Проект единых правил администрирования утильсбора вынесли на публичное обсуждение. Соответствующие проект постановления кабмина опубликован на портале проектов НПА.

Сейчас отдельные порядки действуют для колесного транспорта и самоходных машин.

Новый акт объединит нормы о взимании, исчислении, уплате и взыскании сбора. Едиными также станут правила возврата и зачета излишне уплаченных или взысканных сумм. Для транспорта введут общую форму расчета утильсбора.

Некоторые плательщики должны будут направлять в налоговую документы, подтверждающие правильность расчета сбора, в электронной форме. Проект также устанавливает основания для отказа в списании сбора, возврата документов и проведения проверки полноты уплаты.

При выявлении неуплаты налоговая направит плательщику уведомление. Исполнить требование добровольно нужно будет в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Если долг не погасят, налоговая сможет взыскать сбор по правилам, аналогичным нормам НК, при этом коэффициенты и ставки сохранятся.