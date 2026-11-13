Зеркальные штрафы уравняют ответственность заказчиков и малого бизнеса

С 1 января 2027 года крупные заказчики должны будут предусматривать ответственность за собственные нарушения, если договор устанавливает неустойку для поставщика. Размер ежедневных и предельных пеней для МСП ограничат.

Заказчики не смогут устанавливать для поставщиков из числа МСП более высокие ежедневные пени, чем предусмотрены за просрочку оплаты с их стороны, напомнили в Торгово-промышленной палате РФ. Аналогичное ограничение будет действовать для предельной суммы пеней.

Ранее заказчики могли назначать поставщикам неустойку от 0,1 до 2% за каждый день просрочки. При задержке оплаты предприниматели зачастую могли рассчитывать только на взыскание процентов по ключевой ставке.

«Если заказчик предусматривает санкции для поставщика, он должен быть готов нести сопоставимую ответственность за собственные нарушения. Это позволит укрепить платежную дисциплину и сделать отношения крупного и малого бизнеса более предсказуемыми», — заявил глава ТПП РФ Сергей Катырин.

Новые требования также распространят на договоры с субподрядчиками из числа МСП. Срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг для них не должен превышать семи рабочих дней с момента подписания документов о приемке.