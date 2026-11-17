Минфин: переход с АУСН на УСН лишит общепит освобождения от НДС
Освобождение от НДС с 1 апреля 2026 года доступно только организациям и ИП, которые применяли УСН в 2025 и 2026 годах. Плательщики, перешедшие в 2026 году с АУСН на УСН, воспользоваться льготой не смогут.
Организации и ИП в сфере общепита не получат освобождение от НДС, если с 1 января 2026 года применяли АУСН, а затем вернулись на УСН. Такой вывод Минфин привел в письме от 30.07.2026 № 03-07-07/66313.
С 1 апреля до конца 2026 года освобождение могут применять организации и ИП на УСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года. Такое право предусмотрено Федеральным законом от 25.04.2026 № 104-ФЗ.
Для льготы совокупный доход за 2025 год не должен превышать 60 млн рублей. При этом не менее 70% доходов за предыдущий год должно приходиться на реализацию услуг общественного питания.
Условие о среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений физлицам в этом случае соблюдать не нужно. Однако применение УСН одновременно в 2025 и 2026 годах остается обязательным требованием.
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