Россияне бросились оформлять кредитки: спрос на дебетовые карты вырос на 103%

После двух кварталов спада россияне вновь активно оформляют кредитные карты. За июль-сентябрь 2026 спрос на них вырос на 14%, а интерес к дебетовым картам увеличился сразу на 103%.

В III квартале 2026 года спрос на кредитные карты вырос на 14% по сравнению с предыдущим кварталом и почти удвоился год к году. Одновременно интерес к дебетовым картам увеличился на 103%. Об этом сказано в исследовании «Банки.ру», результаты есть в распоряжении «Клерка».

По данным финансового маркетплейса, после снижения во II квартале рынок кредитных карт вернулся к росту. В сентябре количество заявок достигло максимума с начала 2025 года. При этом кредитки по-прежнему значительно популярнее дебетовых карт: на них пришлось 91% всех заявок против 9%.

Чаще всего пользователи оформляли кредитные карты для повседневных покупок. Такую цель указали 42% заявителей. Еще 27% планировали использовать кредитные средства для снятия наличных. Доля клиентов, оформляющих карты ради кешбэка и бонусов, снизилась до 31%.

«При выборе кредитной карты важно смотреть не только на размер кредитного лимита и продолжительность льготного периода, но и на стоимость обслуживания и условия начисления процентов. Например, если карта нужна для повседневных покупок, стоит заранее оценить, получится ли погашать задолженность в беспроцентный период, чтобы избежать дополнительных расходов. При этом нужно учитывать, что банк может одобрить меньший лимит, чем запрашивает клиент», — сказал директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов.

Одновременно выросли запросы на более крупные кредитные лимиты. Средняя желаемая сумма достигла 121,7 тыс. рублей, что на 6% больше квартал к кварталу и на 22% выше показателя годичной давности.

Спрос на дебетовые карты также показал резкий рост после двух кварталов снижения. Их доля в общем числе заявок увеличилась с 5% до 9%. Основными критериями выбора остаются стоимость обслуживания и начисление процентов на остаток, а главной целью оформления пользователи называют получение кешбэка и бонусов.