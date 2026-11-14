Мошенники рассылают поддельные штрафы за неправильную парковку

В сообщениях злоумышленники предлагают оплатить взыскание по ссылке и угрожают кратно увеличить сумму за просрочку. Деньги поступают на счет мошенников.

Россиянам стали рассылать сообщения о якобы назначенных штрафах за нарушение правил парковки, следует из материалов МВД. Получателю предлагают перейти по ссылке для оплаты.

Ссылка ведет на фишинговый сайт с платежными реквизитами и инструкцией. После перевода деньги поступают на счет мошенников, а не в счет уплаты штрафа. Об этом пишет ТАСС.

Чтобы вынудить человека быстрее провести платеж, злоумышленники предупреждают о кратном увеличении суммы взыскания в случае неуплаты.