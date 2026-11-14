Microsoft восстановила Outlook, Teams и Copilot после крупнейшего сбоя 2026 года

Работа Outlook, Teams, Copilot и других сервисов Microsoft полностью восстановлена после масштабного сбоя, который продолжался более суток и затронул пользователей более чем в 70 странах.

Компания Microsoft сообщила об устранении неполадок и возвращении всех сервисов к штатному режиму работы. По данным компании, причиной инцидента стали технические проблемы, возникшие при расширении пропускной способности сети.

При этом в Microsoft опровергли версии о причастности ИИ-агентов или кибератак к произошедшему. Подробный отчет о причинах сбоя компания обещает опубликовать после завершения проверки. Об этом сказано в социальной сети X.

Проблемы начались 12 ноября 2026. По данным Downdetector, за время инцидента пользователи оставили более 7,4 млн жалоб на работу сервисов корпорации.

Сбой затронул не только обычных пользователей, но и крупные компании. По информации Reuters и Bloomberg, некоторые банки и трейдинговые организации временно не могли проводить операции и были вынуждены использовать телефонную связь, факс и мессенджеры. Также сообщалось о проблемах в работе систем бронирования, технической поддержки и обработки заказов.

Неполадки возникли и у компаний OpenAI и Anthropic, чьи сервисы используют интеграции с инфраструктурой Microsoft. По оценке компании Ookla, это уже второй крупный сбой Microsoft в 2026 году и самый продолжительный за этот период. Аналитик Morningstar Марио де Чикко оценил возможные страховые убытки от инцидента в сумму от 300 до 500 млн долларов.

Недавно мы писали, что Microsoft исключила кибератаку как причину массового сбоя в работе сервисов.