Зумеры расхватали стартап-гранты: на них приходится 92% заявок

В 2026 году по 1 млн рублей получили 2250 победителей конкурса «Студенческий стартап». Среди популярных направлений — цифровые и производственные технологии, разработка новых устройств.

Участники 2000 года рождения и младше подают 92% заявок на гранты для молодежного технологического предпринимательства, следует из данных Фонда содействия инновациям. Среди победителей конкурса «Студенческий стартап» 87% относятся к поколению зумеров, а 14% еще не достигли 20 лет.

Интерес россиян до 25 лет к грантам, льготам и образовательным программам для стартапов в сентябре 2026 года вырос на 24% по сравнению с маем, сообщили Мегафон и Фонд содействия инновациям. Более 82% трафика сайтов о государственных грантах и программах технологического развития приходится на девушек поколения Z.

«Новое поколение предпринимателей мыслит цифровыми категориями и с самого начала рассматривает бизнес как высокотехнологичный проект», — отметил директор дирекции по продажам и внедрению цифровых решений Мегафона Сергей Куличенко.

Молодые компании используют ИТ-решения для привлечения клиентов, развития продаж и внутренних процессов.

На портал Фонда содействия инновациям приходится 33% тематического трафика. Доля цифровых сервисов Корпорации МСП составляет 23%, портала мойбизнес.рф — 22%, городских центров и бизнес-акселераторов — 14%, региональных программ микрофинансирования и имущественной поддержки — 8%.