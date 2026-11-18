Клиенты ВТБ получили возможность объединить задолженность по кредитным картам и потребительским кредитам в один заем. Новый механизм доступен как при наличии просрочек, так и без них.

ВТБ обновил программу реструктуризации задолженности и начал переводить кредитные карты в кредиты наличными. Новый механизм позволяет снизить ежемесячную нагрузку и доступен как клиентам без просрочек, так и заемщикам с задолженностью.

Банк сообщил о запуске нового формата реструктуризации, при котором кредитная карта закрывается, а вместо нее клиент получает потребительский кредит на более длительный срок.

В ВТБ считают, что такой подход помогает уменьшить размер ежемесячного платежа и сделать обслуживание долга более предсказуемым. Если у клиента есть просроченная задолженность, новый механизм позволяет урегулировать ее в рамках одного кредитного продукта.

Аналогичный принцип действует для заемщиков, имеющих одновременно кредитные карты и потребительские кредиты. Все обязательства могут быть объединены в один кредит наличными с единым графиком платежей.

Для клиентов с просрочками по нескольким кредитам, включая займы в других банках, предусмотрена реструктуризация в рамках программы комплексного урегулирования задолженности.

Оформить реструктуризацию можно дистанционно через чат ВТБ Онлайн, заявку на сайте банка или по телефону горячей линии.