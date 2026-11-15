В Госдуме предложили смягчить налоговые правила для бизнеса в 2027 году

Ко второму чтению хотят скорректировать финансирование регионов и фонда «Круг добра», а также отдельные налоговые нормы для бизнеса.

Около 1,5 тыс. поправок поступило к бюджетному пакету ко второму чтению, сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Пакет включает проекты федерального бюджета, бюджетов ФОМС и Соцфонда на 2027–2029 годы, а также изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Поправки предусматривают освобождение регионов от процентов по бюджетным кредитам, возврат которых перенесли с 2027–2029 годов на период после 2030 года.

«Более 300 миллиардов рублей пойдут на решение проблем регионов, проблем людей», — отметил Макаров.

Также предлагается расширить возможности использования межбюджетных трансфертов для защиты объектов.

Для бизнеса предложили продлить на 2027 год пониженную ставку пеней, установленную в 2025 году. Сейчас срок действия этой нормы заканчивается 31 декабря. Правительство также внесло поправки для реализации плана по «обелению» экономики.

Из законопроекта планируют исключить налогообложение пунктов выдачи заказов маркетплейсов исходя из кадастровой стоимости. По оценке Макарова, такая норма привела бы к кратному росту налоговой нагрузки, удорожанию товаров и рискам для доставки в труднодоступные регионы.