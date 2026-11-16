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УСН
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Эксклюзив

Как компании на УСН продлить освобождение от НДС при заключении крупного договора подряда

Чтобы не платить НДС раньше, нужно чтобы оплата не поступала до подписания акта.

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ООО на УСН «доходы» без НДС (лимит в 20 млн не превышен) в ноябре 2026 года заключает договор подряда по монтажу пожарной сигнализации на сумму 29 млн. руб. Работы будут производиться в 1 квартале 2027 года, в январе придется 60% предоплаты – 17,4 млн руб., а по окончании работ в марте 2027 года будут выставлены закрывающие документы, пройдет окончательный расчет в сумме 11,6 млн.

ООО превысит порог для НДС в марте, с апреля возникнет обязанность по уплате налога.

Как компании себя обезопасить при заключении договора подряда, чтобы продлить период без НДС – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Лимит для освобождения от НДС проверяется по сумме доходов, которые включаются в расчет налога на УСН. Поэтому, если в марте до подписания заказчиком акта он перечислит оплату, эта сумма будет включена в доходы на УСН, лимит для освобождения от НДС в марте будет превышен.

Вера Сокуренко Эксперт

Эксперт Клерка

«Налоговая база по НДС формируется на дату получения аванса и на дату отгрузки. В данной ситуации на дату получения аванса (в марте) организация от НДС еще освобождена. Но в апреле на дату подписания акта (отгрузки) уже теряет право на освобождение от НДС и должна будет начислить налог.»

Чтобы избежать такой ситуации, нужно чтобы оплата не поступала раньше, чем будет подписан акт. Возможные варианты:

  • покупатель подписывает акт в марте. В этом случае оплату он может перечислить как в марте, так и в апреле, в любом случае НДС начислять не потребуется (если перечислит в апреле, ООО потеряет освобождение от НДС только с мая);

  • покупатель подписывает акт и перечисляет оплату в апреле. В этом случае в апреле еще действует освобождение от НДС.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Вера Сокуренко.

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