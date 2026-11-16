Как компании на УСН продлить освобождение от НДС при заключении крупного договора подряда

Чтобы не платить НДС раньше, нужно чтобы оплата не поступала до подписания акта.

ООО на УСН «доходы» без НДС (лимит в 20 млн не превышен) в ноябре 2026 года заключает договор подряда по монтажу пожарной сигнализации на сумму 29 млн. руб. Работы будут производиться в 1 квартале 2027 года, в январе придется 60% предоплаты – 17,4 млн руб., а по окончании работ в марте 2027 года будут выставлены закрывающие документы, пройдет окончательный расчет в сумме 11,6 млн.

ООО превысит порог для НДС в марте, с апреля возникнет обязанность по уплате налога.

Как компании себя обезопасить при заключении договора подряда, чтобы продлить период без НДС – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Лимит для освобождения от НДС проверяется по сумме доходов, которые включаются в расчет налога на УСН. Поэтому, если в марте до подписания заказчиком акта он перечислит оплату, эта сумма будет включена в доходы на УСН, лимит для освобождения от НДС в марте будет превышен.

Вера Сокуренко «Налоговая база по НДС формируется на дату получения аванса и на дату отгрузки. В данной ситуации на дату получения аванса (в марте) организация от НДС еще освобождена. Но в апреле на дату подписания акта (отгрузки) уже теряет право на освобождение от НДС и должна будет начислить налог.»

Чтобы избежать такой ситуации, нужно чтобы оплата не поступала раньше, чем будет подписан акт. Возможные варианты:

покупатель подписывает акт в марте. В этом случае оплату он может перечислить как в марте, так и в апреле, в любом случае НДС начислять не потребуется (если перечислит в апреле, ООО потеряет освобождение от НДС только с мая);

покупатель подписывает акт и перечисляет оплату в апреле. В этом случае в апреле еще действует освобождение от НДС.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Вера Сокуренко.