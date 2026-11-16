Максимального маткапитала в Москве хватит на 2,2 кв. м новостройки

Максимальный маткапитал в 963 тыс. рублей покрывает около 2,2 кв. м в московской новостройке и 2,5 кв. м на вторичном рынке. В сентябре 2026 года квадратный метр в столице стоил 425 тыс. и 372 тыс. рублей соответственно.

В среднем по России сертификата хватает на 4,9 кв. м в новостройке или 7,3 кв. м готового жилья, подсчитали «Известия» на основе данных «СберИндекса».

За год цены на первичном рынке выросли на 10%, на вторичном — на 12%, тогда как маткапитал проиндексировали на 5,6%. Максимальную выплату получают семьи, в которых второй ребенок родился в 2020 году или позже, если ранее права на сертификат не было.

За январь–сентябрь 2026 года семьи подали 819 тыс. заявлений на оплату образования маткапиталом и 649 тыс. — на улучшение жилищных условий, сообщили в СФР. При этом на недвижимость пришлось 74% потраченных средств, а на обучение — 10,3%.

В крупных городах сертификат фактически используется как дополнение к накоплениям или для частичного погашения ипотеки. На оплату обучения максимальной суммы может хватить на два-три года в региональном вузе или на год-полтора в столичном, оценил начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев.