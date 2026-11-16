Как поменять график сменности после больничного, чтобы убрать переработки: разъяснение Роструда
Изменить график сменности после больничного можно, но предупредить работника нужно за месяц.
Онлайнинспекция ответила, может ли работодатель изменить график сменности работнику после выхода с больничного листа, чтобы убрать переработки.
«Может, но при условии, что об изменении графика сменности он уведомит работника не позднее, чем за месяц», — пояснило ведомство.
Роструд напомнил, что сменная работа – работа в две, три или четыре смены – вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ч. 1 ст. 103 ТК).
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие: ч. 4 ст. 103 ТК.
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