Закон не устанавливает лимит на количество обращений за прибавкой. Однако работнику следует соблюдать принцип разумности и обосновывать просьбу.

Сотрудник вправе обратиться к работодателю с просьбой повысить зарплату в любой момент, сообщила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА Ирина Шестерякова. При этом само обращение не обязывает работодателя увеличить оклад.

«Действующее законодательство не ограничивает количество обращений работника к работодателю с подобными просьбами. В этом случае необходимо руководствоваться принципом разумности, о чем неоднократно обращалось внимание судебной практики, в том числе и Верховного Суда РФ», — пояснила Шестерякова.

Основанием для просьбы могут стать повышение квалификации, увеличение объема работы или выполнение более сложных задач. К обращению стоит приложить подтверждающие документы.

Кроме того, работодатели обязаны регулярно индексировать зарплаты из-за роста цен на товары и услуги.