Требование касается работников, которые подлежат психиатрическому освидетельствованию, но не проходят периодические медосмотры по ТК.

Психиатрическое освидетельствование некоорых работников потребуется проводить не реже одного раза в пять лет. Периодичность установлена приказом Минздрава России от 10.11.2026 № 930н.

Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2027 года.

Сейчас работодатель направляет сотрудника на освидетельствование, если по итогам периодического медосмотра у него выявили признаки психического расстройства. При этом действующий порядок не определяет, как часто должны проходить процедуру работники, освобожденные от периодических медосмотров.

Авторы поправок указали, что у таких сотрудников фактически невозможно выявить признаки психического расстройства по результатам медосмотра. Обязательное освидетельствование не реже одного раза в пять лет устранит этот пробел.