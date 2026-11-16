Банки обяжут устанавливать ИНН клиентов-физлиц

Действующие клиенты должны будут предоставить ИНН по запросу банка. За отказ могут ограничить дистанционный доступ к счетам и снятие наличных, а затем прекратить обслуживание.

Банки должны будут установить ИНН действующих клиентов-физлиц до 1 января 2028 года. Такие поправки внесли ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения бюджета России. Если кредитная организация не найдет сведения самостоятельно, она запросит ИНН у клиента.

Предоставить номер нужно будет в течение полутора лет после запроса. При отказе или непредоставлении ИНН клиенту на полгода ограничат дистанционное использование счетов и снятие наличных в банкоматах. Если после этого банк не получит сведения, обслуживание могут полностью прекратить.

ИНН также станет обязательным при открытии счета или вклада, выдаче карты и получении неперсонифицированного электронного кошелька после упрощенной идентификации. Для такого кошелька установлен лимит остатка до 100 тыс. рублей и оборота до 200 тыс. рублей в месяц.

Для иностранцев, лиц без гражданства и людей, которые не состояли на налоговом учете в России, требования начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Сейчас ИНН требуется предоставлять банку только для сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами.