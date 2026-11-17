Статус плательщика НПД поможет объяснить, почему на счет регулярно приходят деньги от разных заказчиков, но не дает иммунитета от проверки, считает руководитель практики сопровождения финтех Исследовательского центра «АБП», эксперт в области правового регулирования финтех-проектов и деятельности финансовых организаций Андрей Завертяев.

Для самозанятого полезно отделить рабочие расчеты от бытовых способом, который допускает его банк, выдавать чеки и сохранять документы по заказам. В зависимости от продукта банка можно принять оплату по платежной ссылке, QR для бизнеса или реквизитам, а ИП и ООО — на расчетный счет.

Перед подключением эксперт советует сравнить комиссии и возможность сверять поступления с заказами. Но платежный канал сам по себе не заменяет налоговый учет.

«Если банк ввел ограничение, запросите письменное уведомление и основание: от него зависит порядок обжалования. Соберите выписки и короткую сверку “дата — сумма — за что — подтверждение”. Для услуг это договор или заказ, чек НПД, акт, переписка; для возврата займа — договор или расписка и выписка; для личного сбора — объяснение цели и документы о расходах, если они есть», — пояснил Завертяев.

Согласно проекту, банк должен ответить на представленные документы за семь рабочих дней. Решение можно будет оспорить в суде после досудебного обращения. Но семь рабочих дней — срок ответа банка, а не гарантия снятия меры, уточнил эксперт.

Риск для микробизнеса возникает, когда неопределенность длится дольше, чем клиент может обходиться без поступлений. Поэтому проверку нужно строить так, чтобы добросовестный получатель мог подтвердить назначение платежей один раз и получить мотивированный ответ.