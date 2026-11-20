Премии всем сотрудникам планируют выдать 24% работодателей, выборочно — 14%. Еще 30% компаний пока не приняли решение.

Годовые премии планируют выплатить 38% российских компаний, следует из исследования SuperJob. При этом 32% работодателей не собираются делать такие выплаты.

На премию рассчитывают 36% трудоустроенных россиян против 40% годом ранее. Еще 32% сообщили, что в их компаниях такие бонусы не выплачивают, а 13% связали отсутствие премий с нестабильным финансово-экономическим положением работодателя.

Среди работников до 35 лет премию ожидают 42%, среди более старших сотрудников — 33–36%. При доходе до 100 тыс. рублей на выплату надеются 32% респондентов, при более высоком заработке — 35–36%.

Из тех, кто ждет премию или «тринадцатую зарплату», 15% направят деньги в накопления, 14% — на погашение кредитов и долгов, 13% — на отпуск и путешествия. Мужчины планируют откладывать премию вдвое чаще женщин: 20% против 10%.