Производителей российской радиоэлектроники могут обязать направлять на развитие не менее чем вдвое больше средств, чем они экономят за счет налоговых льгот. Такие критерии включены в проект изменений правил ведения реестра организаций радиоэлектронной промышленности, подготовленный Минпромторгом.

Еще одно условие касается структуры доходов: не менее 70% выручки от продажи электронной и радиоэлектронной продукции собственной разработки должно приходиться на отечественную продукцию из реестра. Предложения отраслевых объединений и производителей по проекту сейчас рассматривает министерство.

«Изменения направлены на то, чтобы предприятия сосредоточили инвестиционную активность на развитии собственного производства, а налоговые льготы работали на развитие отрасли», — сообщили в Минпромторге.

Ведомство рассчитывает, что требования помогут увеличить инвестиции, расширить линейку российской продукции и создать высокотехнологичные рабочие места.

Инвестиционные обязательства предполагается применять с 2027 года, чтобы компании могли заранее спланировать расходы. Участники реестра могут претендовать на льготную ставку налога на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов и преференции при закупках.

Ранее мы писали, что производители электроники просят Минпромторг не ужесточать порядок получения льгот