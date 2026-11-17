Минпромторг не ожидает, что новые требования повысят цены на российскую электронику
Производителям электроники предложили удвоить инвестиции относительно налоговой экономии.
Производителей российской радиоэлектроники могут обязать направлять на развитие не менее чем вдвое больше средств, чем они экономят за счет налоговых льгот. Такие критерии включены в проект изменений правил ведения реестра организаций радиоэлектронной промышленности, подготовленный Минпромторгом.
Еще одно условие касается структуры доходов: не менее 70% выручки от продажи электронной и радиоэлектронной продукции собственной разработки должно приходиться на отечественную продукцию из реестра. Предложения отраслевых объединений и производителей по проекту сейчас рассматривает министерство.
«Изменения направлены на то, чтобы предприятия сосредоточили инвестиционную активность на развитии собственного производства, а налоговые льготы работали на развитие отрасли», — сообщили в Минпромторге.
Ведомство рассчитывает, что требования помогут увеличить инвестиции, расширить линейку российской продукции и создать высокотехнологичные рабочие места.
Инвестиционные обязательства предполагается применять с 2027 года, чтобы компании могли заранее спланировать расходы. Участники реестра могут претендовать на льготную ставку налога на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов и преференции при закупках.
Ранее мы писали, что производители электроники просят Минпромторг не ужесточать порядок получения льгот