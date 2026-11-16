За какой поступок руководители чаще всего готовы уволить сотрудника

Половина опрошенных руководителей хотела бы заменить хотя бы одного сотрудника, а 67% не доверяют кому-то из подчиненных. При этом 91% в целом довольны своей командой.

Согласно опросу, 24% руководителей уже думают, как расстаться с кем-то из сотрудников, а еще 26% хотели бы это сделать, но пока не могут найти замену. В целом своей командой довольны 91% опрошенных, хотя 67% признались, что не доверяют хотя бы одному работнику. Такие результаты показал опрос Академии Социальных Технологий, с которым ознакомился «Клерк».

Еще 22% руководителей признались, что их раздражает кто-то из сотрудников, но увольнять этого человека они не хотят. 28% ответили, что их все устраивает и менять никого они не планируют.

Чаще всего руководителей раздражает, когда сотрудники перекладывают ответственность на коллег (20%), скрывают ошибки (16%) или берутся за задачу только после нескольких напоминаний (14%). Еще 13% недовольны тем, что сотрудники спорят с решениями и не предлагают своих вариантов.

На вопрос, за что они готовы уволить сотрудника сразу, 24% руководителей назвали сознательное сокрытие серьезной ошибки. Токсичное поведение в коллективе выбрали 22%, отказ выполнять рабочие задачи — 19%, регулярные срывы сроков — 9%.

Опрос провели в октябре 2026 года. В нем участвовали 917 представителей компаний из разных отраслей.