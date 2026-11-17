Сервис Click&Collect на старте доступен во всех магазинах MAAG в городах присутствия бренда. Позже к нему поэтапно присоединятся ECRU, VILET и DUB.

Покупатели Wildberries смогут заказывать товары из актуальных коллекций MAAG и забирать их в выбранном магазине, сообщила Группа RWB.

MAAG, ECRU, VILET и DUB входят в портфель компании RMixed и стали первыми крупными fashion-брендами сервиса Click&Collect.

Для оформления заказа нужно выбрать товар на витрине маркетплейса и доступный магазин для самовывоза. Забрать покупку можно после подтверждения ее готовности в часы работы торговой точки. Заказ будет храниться семь дней.

«Для брендов ценность такого формата — в том, что интерес к товару на Wildberries может стать поводом для визита в магазин», — отметила руководитель направления доставки силами продавцов RWB Елизавета Шлеин.

В торговой точке покупатели также смогут ознакомиться с другими коллекциями, получить консультацию сотрудников и приобрести дополнительные товары.