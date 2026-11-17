Сейчас административный штраф за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей составляет 20 тыс. рублей. Повышение затронет случаи, в которых нет уголовно наказуемого деяния.

Штраф за неуплату алиментов предлагают увеличить в пять раз — до 100 тыс. рублей, следует из законопроекта депутатов Госдумы от фракции «Новые люди». Документ направили на отзыв в правительство.

Изменения планируют внести в статью 5.35.1 КоАП. Авторы инициативы считают, что дополнительная административная ответственность должна стимулировать должников своевременно исполнять обязательства.

«Такой фонд мог бы осуществлять предусмотренные законом авансовые выплаты детям и иным управомоченным получателям при фактической неуплате алиментов, а затем взыскивать выплаченные суммы с должника», — указано в пояснительной записке.

Ранее депутаты от «Новых людей» предложили создать государственный алиментный фонд. Если его сформируют, поступления от штрафов за неуплату алиментов планируют направлять на обеспечение работы фонда.