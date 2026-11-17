Защита будет действовать, если налогоплательщик оформит отсрочку, рассрочку или мировое соглашение в течение 75 дней после решения по проверке.

Материалы налоговой проверки не будут передавать в следственные органы при действующей реструктуризации долга, следует из поправок Минфина в НК, УК и УПК. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу на заседании 16 ноября.

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Передача материалов станет возможна после отмены реструктуризации, неуплаты долга по окончании отсрочки или рассрочки либо расторжения мирового соглашения судом. На период реструктуризации Минфин предлагает приостанавливать срок давности по налоговым преступлениям.

Сейчас срок давности составляет два года для преступлений небольшой тяжести и шесть лет — для преступлений средней тяжести. Из почти 3 тыс. материалов, переданных налоговиками в прошлом году, 86% касались нарушений, совершенных за два года и более до решения по проверке.

Поправки должны устранить риск уголовного преследования по ст. 199 УК даже после одобрения рассрочки. В одном из дел компании предоставили рассрочку примерно на 71 млн рублей, но материалы передали в Следственный комитет, после чего возбудили уголовное дело и отменили реструктуризацию.