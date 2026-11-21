В январе — августе 2026 года продажи мебели на заказ увеличились на 108%, а крупной бытовой техники — на 45%. Расчеты основаны на количестве проданных товаров, а не на выручке.

Продажи мебели, крупной бытовой техники и товаров для ремонта на Wildberries заметно выросли, следует из исследования «Точка банка». Аналитики сравнили показатели января — августа 2026 года с аналогичным периодом 2025 года.

Продажи бескаркасных диванов в штуках выросли в 3,2 раза, духовых шкафов — в 2,9 раза, холодильников — в 2,7 раза, стиральных машин — в 2,5 раза. В категории садовой мебели продажи увеличились втрое, скамеек — почти вдвое, садовых столов — на 67%.

Рост также зафиксирован в категориях «Электрика» — на 39%, «Строительные материалы» — на 30% и «Автозапчасти» — на 21%. Спрос на автомобильный крепеж удвоился, на саморезы по дереву вырос на 75%, на лампочки — на 70%.

«Сейчас продавцам на маркетплейсах важно смотреть не только на выручку, но и на количество проданных товаров. Поэтому ориентироваться на денежные показатели при выборе ассортимента довольно рискованно», — отметила эксперт по ВЭД и закупкам из Китая «Точка банка» Екатерина Круглова.

Исследование охватило 89 категорий и около 7 тыс. подкатегорий. Аналитики использовали данные о продажах по схеме FBO, при которой товары хранятся на складах маркетплейса, а доставкой занимается сама площадка.