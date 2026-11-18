Сотрудница вышла из отпуска по уходу за ребенком: как посчитать ее новый отпускной период
Больничный по БиР входит в отпускной стаж, а отпуск по уходу — нет. Экспнерт показала, как пересчитать периоды.
Работница трудоустроилась 03.02.2020 года. Была в отпуске отпуск за период с 03.02.20 по 02.02.21, затем открыла БЛ по беременности с 06.04.22 по 23.08.22 года, а потом ушла в отпуск по уходу за ребенком с 24.08.22 по 14.06.25.
Определить расчетный период очередного ежегодного отпуска помогла эксперт «Клерк.Консультаций».
Рабочие годы у работницы сдвинулись из-за декрета. Больничный по беременности и родам полностью включается в стаж по ст. 121 ТК, а отпуск по уходу — не включается.
Первые два рабочих года отработаны полностью: с 03.02.2020 по 02.02.2021 и с 03.02.2021 по 02.02.2022. Если отпуска за них использованы, они на расчет не влияют.
Третий рабочий год начался 03.02.2022. В него вошли работа до декрета и сам декрет — суммарно это 6 месяцев 20 дней стажа к моменту ухода в отпуск по уходу. После выхода на работу 15.06.2025 нужно было доработать оставшиеся 5 месяцев 10 дней, поэтому год закрылся 24–25.11.2025.
«Точная дата зависит от того, включается ли последний день периода — эту конвенцию кадровая служба должна применять единообразно.»
Четвертый рабочий год идет с 25/26.11.2025 по 24/25.11.2026 — в ноябре 2026-го, он как раз завершается, и за него положены полные 28 дней.
Итог: отпуск положен за период с 03.02.2022 по 24/25.11.2025 — 28 дней, если не использованы. Плюс 28 дней за четвертый рабочий год, закрывающийся в ближайшие дни.
Итого до 56 накопленных дней, которые можно взять по заявлению, в том числе по ст. 260 ТК — сразу после выхода из отпуска по уходу.
Если во время отпуска по уходу работница трудилась на неполном дне, эти дни входят в стаж и границы годов сдвинутся назад. Если за второй или третий год отпуск частично отгуливался, использованные дни вычитаются из общего их числа.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.
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