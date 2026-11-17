Если сотрудник работал на больничном по поручению или с ведома работодателя, ему нужно начислить зарплату за фактически отработанное время. Пособие за те же дни не выплачивают.

Работодатель должен учесть и оплатить работу, которую сотрудник выполнил во время больничного по его поручению или с его ведома. За те же дни одновременно начислять зарплату и пособие нельзя, поскольку пособие компенсирует утраченный заработок. Об этом «Клерку» рассказала доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Елена Домбровская со ссылкой на письмо СФР от 19 мая 2025 года № 14-20/25931.

Один ответ в рабочем чате сам по себе еще не доказывает, что сотрудник работал. По словам Домбровской, важно установить, какое поручение получил сотрудник, сколько времени оно заняло и каким был результат. Например, он мог подготовить договор, провести переговоры с клиентом или участвовать в совещании.

«Нельзя принять подготовленный отчёт, а затем отказать в зарплате со словами „у вас же больничный“», — пояснила Елена Домбровская.

Эксперт привела пример из судебной практики. Сотрудник отработал смену и в тот же день открыл больничный. Работодатель выплатил зарплату за смену и пособие за следующие два дня, а с четвертого дня больничный оплатил фонд.

Суд признал такой расчет правомерным. Трехдневный период, за который отвечает работодатель, отсчитывается с даты начала больничного, даже если первый день пришелся на отработанную смену. Речь о постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 1 сентября 2017 года № Ф09-4776/17.

Если пособие уже перечислили, Домбровская советует установить даты и часы работы, сохранить поручения и переписку, исправить табель, начислить зарплату и направить в СФР корректирующие сведения. Для удержания переплаты из зарплаты нужны законные основания. Одной ошибки работодателя для этого недостаточно.