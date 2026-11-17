Росстат изменил порядок утверждения статистических форм и показателей с 17 ноября 2026 года
Для новых первичных статистических показателей ввели обязательную процедуру утверждения. Заявку подают не позднее чем за 240 календарных дней до сбора данных. С 1 января 2027 года начнет работать единый реестр статистических форм и показателей.
Теперь Росстат будет утверждать не только статистические формы и инструкции по их заполнению, но и сами первичные статистические показатели и правила их представления. Новый порядок утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.09.2026 № 647 и действует с 17 ноября 2026 года.
Появилась обязательная процедура утверждения новых первичных статистических показателей:
Этап процедуры
Срок
Подача заявки на утверждение показателя
Не позднее чем за 240 календарных дней до начала сбора данных
Первичное рассмотрение заявки Росстатом
20 рабочих дней
Рассмотрение доработанных документов Росстатом
5 рабочих дней
Приказ также конкретизирует структуру и содержание статистических форм и инструкций по их заполнению:
Было
Стало
Статистические формы
Часть требований содержалась в рекомендуемом образце.
Закреплен перечень обязательных сведений: сроки и периодичность сдачи, данные о респондентах, вопросы наблюдения.
Инструкции по заполнению
Устанавливалось общее назначение — обеспечить единообразное понимание вопросов формы.
Закреплен перечень обязательных сведений: критерии отбора респондентов, разъяснения, источники данных, особенности заполнения при банкротстве, реорганизации и ликвидации организаций, работе в нескольких регионах, контрольные соотношения.
С 1 января 2027 года заработает единый реестр сведений о статистических формах и первичных показателях. Порядок ведения реестра утвердил Росстат Приказом от 21.10.2026 № 628 «Об утверждении порядка формирования и ведения единого реестра форм и показателей».