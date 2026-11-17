Для новых первичных статистических показателей ввели обязательную процедуру утверждения. Заявку подают не позднее чем за 240 календарных дней до сбора данных. С 1 января 2027 года начнет работать единый реестр статистических форм и показателей.

Теперь Росстат будет утверждать не только статистические формы и инструкции по их заполнению, но и сами первичные статистические показатели и правила их представления. Новый порядок утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.09.2026 № 647 и действует с 17 ноября 2026 года.

Появилась обязательная процедура утверждения новых первичных статистических показателей:

Этап процедуры Срок Подача заявки на утверждение показателя Не позднее чем за 240 календарных дней до начала сбора данных Первичное рассмотрение заявки Росстатом 20 рабочих дней Рассмотрение доработанных документов Росстатом 5 рабочих дней

Приказ также конкретизирует структуру и содержание статистических форм и инструкций по их заполнению:

Было Стало Статистические формы Часть требований содержалась в рекомендуемом образце. Закреплен перечень обязательных сведений: сроки и периодичность сдачи, данные о респондентах, вопросы наблюдения. Инструкции по заполнению Устанавливалось общее назначение — обеспечить единообразное понимание вопросов формы. Закреплен перечень обязательных сведений: критерии отбора респондентов, разъяснения, источники данных, особенности заполнения при банкротстве, реорганизации и ликвидации организаций, работе в нескольких регионах, контрольные соотношения.

С 1 января 2027 года заработает единый реестр сведений о статистических формах и первичных показателях. Порядок ведения реестра утвердил Росстат Приказом от 21.10.2026 № 628 «Об утверждении порядка формирования и ведения единого реестра форм и показателей».