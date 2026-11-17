В Банке России считают, что страховщикам стоит использовать общие инструменты для выявления мошенничества и подготовки материалов для полиции. Это может снизить нагрузку на правоохранительные органы.

Выявлять страховое мошенничество можно централизованно, например с участием Национальной страховой информационной системы. Материалы по таким случаям для правоохранительных органов также можно готовить по единому порядку. Об этом на конференции «Барьер-2026. Противодействие страховому мошенничеству» заявил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

По его словам, если каждый страховщик будет отдельно обращаться в полицию по каждому случаю, правоохранительным органам будет сложнее справляться с объемом материалов. Единые стандарты, считает Смирнов, также помогут компаниям улучшить собственные способы выявления мошенничества.

«Мы пока еще не дошли до того, чтобы говорить, что мы требуем, чтобы появился единый инициатор борьбы, но очень хотелось бы», — сказал Илья Смирнов.

Смирнов добавил, что в некоторых случаях страховщики начинают взаимодействовать с МВД только после того, как Банк России на этом настаивает. Он призвал компании активнее подключаться к этой работе.