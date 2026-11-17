Временные правила по 44-ФЗ продолжат действовать в 2027 году. Законопроект также меняет условия закупок по 223-ФЗ.

Антикризисные меры в сфере госзакупок планируют продлить еще на год, следует из принятого Госдумой в первом чтении законопроекта. Заказчики смогут проводить строительные закупки под ключ, а органы власти — разрешать изменение существенных условий контрактов.

Правительство сохранит право устанавливать особенности закупок в воссоединенных субъектах РФ и дополнительные случаи заключения контрактов с единственным поставщиком. Такое право также продлят для правительства Москвы. Для отдельных заказчиков продолжит действовать исключение из лимита закупок у единственного поставщика в 50 млн рублей в год.

Поправки разрешают увеличивать срок исполнения контракта на 10%, если объем товаров, работ или услуг возрастет на те же 10%. Учреждения в сфере молодежной политики смогут проводить малые закупки до 600 тыс. рублей и закупки с полки через электронный магазин до 5 млн рублей.

Для закупок по 223-ФЗ порог электронного запроса котировок у МСП предлагается повысить с 7 млн до 10 млн рублей. При начальной цене аукциона до 300 млн рублей, а для строительных работ — до 2 млрд рублей, срок публикации извещения и документации в ЕИС сократят с 15 до 7 дней. В договорах с МСП также потребуется предусматривать ответственность заказчиков, в том числе за несвоевременную оплату.