Бизнес на УСН, который впервые применил НДС 5% или 7% в 2026 году, может один раз досрочно перейти на общую ставку. Для этого нужно уложиться в первые четыре квартала применения специальной ставки.

Чтобы определить крайний срок перехода, посмотрите, за какой квартал вы впервые указали ставку 5% или 7% в декларации по НДС. Включите его в отсчет и прибавьте еще три квартала. Исключение предусмотрено п. 9 ст. 164 НК РФ.

Например, компания впервые применила НДС 5% в III квартале 2026 года. В четырехквартальный срок входят III и IV кварталы 2026 года и I и II кварталы 2027 года. Если компания захочет перейти на 22% в 2027 году, она сможет сделать это с 1 января или с 1 апреля.

С 1 июля 2027 года начнется уже пятый квартал. Воспользоваться исключением с этой даты компания не сможет. По общему правилу специальную ставку нужно применять 12 кварталов подряд.

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