Мосбиржа исключит акции «Евротранса» из листинга 30 декабря 2026 года на фоне процедуры наблюдения по делу о банкротстве компании. Одновременно площадка прекратит торги десятью выпусками ее облигаций.

Московская биржа объявила о делистинге обыкновенных акций ПАО «Евротранс», управляющего сетью АЗС «Трасса» в Москве и Подмосковье. Решение связано с введением в отношении компании процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве.

Помимо акций, с биржи будут сняты десять выпусков облигаций эмитента. На фоне новости бумаги компании в ходе основной торговой сессии дешевели почти на 10%, до 13,2 рубля за акцию.

С начала 2026 года «Евротранс» неоднократно допускал технические дефолты по облигациям. 12 ноября Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве компании и ввел процедуру наблюдения. В реестр требований кредиторов также включили долг перед банком примерно на 38 млн рублей.

«Евротранс» вышел на биржу в ноябре 2023 года. В ходе IPO компания привлекла 13,5 млрд рублей, а стартовая цена размещения составила 250 рублей за акцию.