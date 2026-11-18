Валютные резиденты обязаны сообщать об открытии, закрытии и изменении реквизитов зарубежных счетов. Для иностранных электронных кошельков такие уведомления не нужны.

Сообщить о зарубежном счете или вкладе нужно в течение одного месяца. Требование распространяется на граждан России, а также иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно живут в РФ на основании вида на жительство.

Отчет о движении денег по зарубежному счету подают ежегодно не позднее 1 июня за предыдущий год. Если счет закрыт в течение года, итоговый отчет за период с начала года до даты закрытия направляют вместе с уведомлением. Об этом сказано на сайте ФНС.

Отчет не нужен, если гражданин РФ в отчетном году находился за границей более 183 дней. Освобождение также действует для счетов в странах ЕАЭС или государствах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, если сумма зачислений и списаний за год либо остаток на конец года не превысили 600 тыс. рублей или эквивалент в валюте.

По электронным кошелькам отчет можно не сдавать при сумме операций не более 600 тыс. рублей. Страна регистрации кошелька значения не имеет. Уведомления и отчеты можно подать через личный кабинет налогоплательщика, по телекоммуникационным каналам связи, лично, через представителя или заказным письмом.