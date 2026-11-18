За первое нарушение порядка или срока передачи сведений о расчете штраф составит 20% его суммы. При повторном нарушении в течение шести месяцев взыщут всю сумму расчета.

Самозанятые обязаны формировать чеки при расчетах за товары, работы, услуги и имущественные права, следует из разъяснения налоговой службы. Чек подтверждает доход плательщика налога на профессиональный доход и служит основанием для начисления налога.

При оплате наличными или электронными средствами платежа чек нужно сформировать и передать покупателю в момент расчета. При других формах безналичных расчетов это необходимо сделать не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором прошла оплата.

Аннулировать чек можно при возврате покупателю оплаты или предоплаты, а также при ошибке в сумме, ИНН заказчика, дате платежа и других реквизитах. После аннулирования ошибочного документа нужно сформировать новый чек с корректными данными. Систематическое аннулирование без законных оснований налоговые органы могут расценить как признак сокрытия доходов и повод для проверки.

Ответственность за нарушение порядка или сроков передачи сведений о расчетах установлена статьей 129.13 НК. Штраф составляет 20% суммы расчета, а при повторном нарушении в течение шести месяцев — 100%.