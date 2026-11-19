Спрос на основные виды онлайн-страхования в третьем квартале 2026 года заметно вырос, при этом полисы ОСАГО, каско и ипотечного страхования продолжили дорожать.

В июле-сентябре 2026 года спрос на электронное ОСАГО на маркетплейсе Банки.ру увеличился на 31% по сравнению со вторым кварталом. Интерес к каско вырос на 22%, а к ипотечному страхованию — на 17%.

Наиболее заметную динамику показало ОСАГО. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие полисы оказался выше на 77%. Одновременно средняя стоимость оформленного через платформу полиса достигла 8,5 тыс. рублей, что на 32% больше показателя годичной давности. Об этом сказано в исследовании Банки.ру, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Каско также продолжило дорожать. Средний чек по новым расчетам вырос до 79,6 тыс. рублей, увеличившись на 25% за квартал и вдвое по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость оформленных полисов составила 46,2 тыс. рублей, что на 13% выше прошлогоднего уровня.

Среди автомобилей для ОСАГО чаще всего страховали машины марок LADA, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. В сегменте каско лидерами стали китайские бренды Chery, Haval, Geely, Changan и Omoda.

Средняя стоимость ипотечного страхования в третьем квартале выросла до 7,8 тыс. рублей, что на 21% больше, чем кварталом ранее. При этом число оформленных полисов увеличилось на 17%.

«На фоне подорожания страховок важно оценивать не только их стоимость, но и то, какие риски покрывает полис и как его условия влияют на расходы по ипотеке. Поскольку предложения страховых компаний могут заметно различаться, перед оформлением полезно сравнить несколько вариантов. Сделать это можно на финансовых маркетплейсах, где предложения разных страховщиков собраны в одном месте», — сказала директор вертикали Страхование Банки.ру Екатерина Лукашова.

По данным исследования, чаще всего россияне страховали квартиры. На них пришлось 89% всех оформленных полисов ипотечного страхования. Среди покупателей автостраховок по-прежнему преобладают мужчины, однако доля женщин среди клиентов ОСАГО за квартал выросла с 24% до 26%.