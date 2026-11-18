Минтруд сообщил о росте социальных выплат в 2027 году. Страховые пенсии проиндексируют в два этапа, максимальные пособия увеличат, а размер материнского капитала впервые превысит 1 млн рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков на встрече с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказал о ключевых изменениях в социальной сфере, заложенных в бюджете на 2027 год.

Страховые пенсии будут проиндексированы дважды: с 1 февраля — на уровень фактической инфляции, которая сейчас прогнозируется на уровне 6,8%, и дополнительно с 1 апреля — еще на 3,3%. В результате средняя страховая пенсия по старости увеличится на 2,6 тыс. рублей и достигнет 29,9 тыс. рублей в месяц.

«Все социальные обязательства в рассматриваемых бюджетах учтены, будут выполнены в срок и в полном объеме. Пройдет увеличение по фактической инфляции социальных выплат. Дважды будут проиндексированы страховые пенсии. Возрастут и максимальные размеры страховых выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — сказал Антон Котяков.

Одновременно вырастут максимальные размеры социальных пособий. Предельная сумма выплаты по временной нетрудоспособности составит почти 239 тыс. рублей в месяц против 207,6 тыс. рублей в 2026 году. Максимальное пособие по уходу за ребенком для работающих родителей превысит 95,5 тыс. рублей, а максимальная выплата по беременности и родам составит более 1,1 млн рублей.

С 1 февраля 2027 года также увеличится материнский капитал. При прогнозируемой инфляции в 6,8% размер выплаты на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей, а на второго — до 1,028 млн рублей, если семья ранее не получала маткапитал на первенца.

Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка планируют повысить до 30,4 тыс. рублей.