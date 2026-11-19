Продавцы смогут не выдавать покупателям бумажные и электронные чеки. Новые правила планируют вводить поэтапно в 2027 и 2028 годах.

Кассовый чек при безналичной оплате покупатель сможет получить через банк, со счета в котором прошел платеж. Такие поправки в закон о ККТ от 22.05.2003 № 54-ФЗ включены в законопроект № 619-9, который готовят ко второму чтению в Госдуме.

Продавцу разрешат не выдавать бумажный чек или бланк строгой отчетности, а также не направлять электронный документ на почту или абонентский номер покупателя. Соответствующие изменения планируют внести в статью 1.2 закона № 54-ФЗ.

В кассовом чеке появится новый реквизит — «идентификатор безналичной оплаты». Кроме того, кредитные организации обяжут передавать в ФНС сведения обо всех безналичных транзакциях с участием физлиц.

Аналогичные поправки внесли в Госдуму в марте в составе законопроекта № 1192006-8, однако их не приняли. Новые нормы предполагается вводить поэтапно в течение 2027 и 2028 годов.