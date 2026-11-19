Работодателям предложили добавить обязательства по антитеррору в договоры
ФНПР предлагает закреплять дополнительные меры по предотвращению терактов на рабочих местах в отраслевых соглашениях, коллективных договорах и других актах социального партнерства.
Дополнительные обязательства работодателей по предотвращению террористических угроз на рабочих местах предложила ввести Федерация независимых профсоюзов России. Соответствующую резолюцию Генеральный совет ФНПР принял 18 ноября 2026 года на заседании в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.
«Профсоюзы считают необходимым включить в отраслевые соглашения, коллективные договоры и иные акты социального партнерства дополнительные обязательства работодателей по предотвращению террористических угроз на рабочих местах», — сказано в сообщении ФНПР.
Федерация также предлагает совершенствовать законодательство об охране труда, антитеррористической защищенности и социальной защите работников, пострадавших при террористических атаках. Профсоюзы настаивают на обязательном участии в разработке и экспертизе соответствующих нормативных правовых актов.
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это что означает на практике?
каждое предприятие должно вокруг своей территории обустроить линию обороны? с танками и системами ПВО ? с привлечением дивизии ВДВ и морских котиков?
походу на лучшее уже перестать стоит надеяться((