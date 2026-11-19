Новый собственник может дистанционно направить заявление в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Ответ поступит в мобильное приложение.

Подать заявление на переоформление лицевого счета после покупки квартиры теперь можно через приложение «Госуслуги дом», сообщил Минстрой. Сервис определяет нужную управляющую или ресурсоснабжающую организацию, запрашивает необходимые сведения и формирует обращение.

Новая функция поможет обновить данные плательщика в квитанциях за воду, электричество и другие услуги, где могут оставаться сведения прежнего владельца. В приложении отображаются названия организаций и перечень услуг, которые они предоставляют.

«Новый сервис позволяет подать заявление на переоформление лицевого счета дистанционно — для этого не потребуется посещать офис организации», — сообщил замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик.

Воспользоваться сервисом могут только собственники недвижимости. Пользователи с гостевым доступом вправе просматривать и оплачивать квитанции, а также передавать показания счетчиков, но переоформлять лицевые счета не могут.