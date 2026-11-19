Работодатели не имеют права штрафовать или наказывать персонал за нежелание переходить на электронный документооборот, однако в ряде случаев такое решение способно обернуться увольнением.

Работодатель не вправе наказывать сотрудника за отказ перейти на электронный документооборот, однако в ряде случаев несогласие с новыми правилами работы действительно может закончиться увольнением. Об этом «Клерку» рассказал адвокат Артем Чекстер.

Эксперт пояснил, что необходимо различать кадровый и производственный документооборот. Если речь идет о кадровых документах — заявлениях, приказах и расчетных листках, то переход на электронный формат требует согласия работника.

Артем Чекстер «Уволить сразу «за отказ», понизить в должности без согласия или урезать премии в наказание работодатель не вправе»

Однако электронные счета-фактуры, накладные и налоговая отчетность относятся уже к рабочим обязанностям сотрудника. В этом случае компания вправе изменить технологию работы и перейти на электронный документооборот, соблюдая требования трудового законодательства.

По словам адвоката, работодатель обязан письменно предупредить сотрудника о таких изменениях минимум за два месяца. Если работник не согласен трудиться в новых условиях, ему должны предложить другую подходящую должность. При отсутствии вакансий или отказе от перевода трудовой договор может быть расторгнут с выплатой двухнедельного выходного пособия.

При этом увольнять работника сразу за отказ от ЭДО, понижать его в должности или лишать премий в качестве наказания нельзя.

Комментируя недавний судебный спор между бухгалтером и работодателем, Чекстер отметил, что ключевую роль сыграло заявление об увольнении по собственному желанию.

«Суд проверяет, было ли решение уйти добровольным. Но давление работник должен подтвердить: перепиской, показаниями коллег, аудиозаписями. Без этого суд почти всегда исходит из того, что раз написал заявление сам, значит, ушел сам. Мой совет: если на вас давят, не пишите заявление об уходе, а просите оформить все требования письменно», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на риски работы без электронного документооборота. Например, декларацию по НДС, поданную на бумаге вместо электронного формата, налоговая может признать непредставленной. Кроме того, для ряда операций с маркированными товарами и перевозок электронные документы уже стали обязательными.

По мнению Чекстера, сегодня бухгалтер может обходиться без ЭДО лишь в редких случаях, например у небольшого предпринимателя без НДС и сотрудников. В большинстве компаний электронный документооборот уже стал таким же базовым инструментом работы, как бухгалтерские программы.