Московская компания не нарушила закон, ограничив сотруднице доступ к рабочим системам после ее отказа работать с электронными документами. К такому выводу пришел суд, рассмотревший спор бывшего бухгалтера с работодателем.

Жительница Москвы попыталась через суд восстановиться на работе и взыскать компенсацию после увольнения из финансовой организации, где отказалась переходить на электронный документооборот.

По словам бывшей сотрудницы, после отказа использовать электронные документы руководство закрыло ей доступ к рабочим данным, лишило премий и перевело со старшего бухгалтера на рядовую должность. Женщина также заявляла о психологическом давлении со стороны работодателя. Об этом пишет «Абзац».

Впоследствии бухгалтер написала заявление об увольнении по собственному желанию, однако позже решила оспорить свое увольнение в суде. Она потребовала восстановить ее в должности, выплатить заработок за время вынужденного отсутствия и компенсировать моральный вред.

Суд требования не поддержал. Оснований считать увольнение незаконным не нашли, поскольку заявление об уходе сотрудница подала самостоятельно.