Госдума приняла законопроект в первом чтении. Состав сведений и сроки их передачи определит Минтруд.

Социальный фонд обяжут направлять Роструду сведения о трудовой деятельности работников, следует из законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении 18 ноября 2026 года. Данные будут поступать на платформу «Работа России» через систему межведомственного электронного взаимодействия.

В перечень войдет информация о занятости, в том числе об оплате труда в бюджетной сфере. Персональные данные перед передачей должны быть обезличены.

«Важно подчеркнуть: данные будут строго обезличены, поэтому связать их с конкретным человеком без дополнительной информации будет невозможно. Перечень и графики передачи установит Минтруд», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Информацию планируют использовать для кадрового планирования на основе фактических показателей занятости. Система позволит оценивать, сколько специалистов работают по профессии, в каких регионах они сосредоточены и соответствует ли их квалификация потребностям рынка труда.