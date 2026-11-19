Срок давности за ложную экспертизу промышленной безопасности вырастет с одного года до трех лет — ГД приняла законопроект
Административные дела смогут возбуждать по итогам расследования аварий и несчастных случаев без проведения дополнительных контрольных мероприятий.
Административные дела по нарушениям на производстве будут возбуждать без взаимодействия с контролируемым лицом, следует из законопроекта № 818891-8. Основанием станут достаточные данные о нарушении, которые уполномоченные должностные лица обнаружили при расследовании причин аварии или несчастного случая.
Проект также увеличивает срок давности за заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Привлечь к административной ответственности можно будет в течение трех лет вместо одного года.
Срок давности предлагается исчислять не с момента нарушения, а со дня регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности в соответствующем реестре. Поправки внесла группа сенаторов в январе.
Если закон примут, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.