Административные дела смогут возбуждать по итогам расследования аварий и несчастных случаев без проведения дополнительных контрольных мероприятий.

Административные дела по нарушениям на производстве будут возбуждать без взаимодействия с контролируемым лицом, следует из законопроекта № 818891-8. Основанием станут достаточные данные о нарушении, которые уполномоченные должностные лица обнаружили при расследовании причин аварии или несчастного случая.

Проект также увеличивает срок давности за заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Привлечь к административной ответственности можно будет в течение трех лет вместо одного года.

Срок давности предлагается исчислять не с момента нарушения, а со дня регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности в соответствующем реестре. Поправки внесла группа сенаторов в январе.

Если закон примут, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.