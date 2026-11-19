Постоянное проживание за пределами России не лишает гражданина статуса валютного резидента, но может освободить от обязанности уведомлять налоговую об открытии иностранных счетов — а возвращение на родину снова возвращает эти требования.

Россиянам, у которых есть счета в иностранных банках, стоит внимательно следить за выполнением требований валютного законодательства, предупредил адвокат Павел Желновод. Поводом для такого вывода стало судебное дело, в котором налоговая оштрафовала гражданку РФ за несвоевременное уведомление о зарубежных счетах.

«При возникновении претензий ФНС нужно проверять не только даты подачи уведомлений, но и наличие самой обязанности отчитываться. Именно этот вопрос может стать решающим в споре», — подчеркнул адвокат.

Женщина несколько лет жила за пределами России и проводила в стране лишь считанные дни. Несмотря на это, инспекция привлекла ее к административной ответственности за нарушения, связанные с уведомлением ФНС и отчетностью по иностранным счетам.

В сентябре 2026 года Второй кассационный суд отменил решение нижестоящего суда и направил дело на новое рассмотрение. Кассация указала, что суд не дал должной оценки представленным доказательствам и не рассмотрел доводы о том, что гражданка могла быть освобождена от соответствующих обязанностей.

Адвокат напомнил, что россияне часто путают налоговое и валютное резидентство. По его словам, даже гражданин РФ, постоянно проживающий за рубежом, остается валютным резидентом. Однако если он находится за пределами России более 183 дней в календарном году, на него могут не распространяться требования по уведомлению ФНС об открытии и закрытии иностранных счетов, а также по представлению отдельных отчетов.

Павел Желновод рекомендует вести учет дней пребывания в России и за границей, сохранять документы, подтверждающие проживание за рубежом, контролировать сроки подачи уведомлений и отчетности, а также не соглашаться со штрафами автоматически без проверки их законности.

Кроме того, эксперт советует помнить, что возвращение в Россию после длительного проживания за границей может вновь привести к возникновению обязанностей по уведомлению налоговых органов об иностранных счетах.

За нарушения правил уведомления об иностранных счетах гражданам могут грозить штрафы от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом за отдельные нарушения валютного законодательства ответственность может составить от 20% до 40% суммы спорной операции.

Недавно мы писали, что в налоговую не нужно отчитываться об иностранных электронных кошельках при сумме операций не более 600 тыс. рублей.