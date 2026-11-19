Самые высокие ставки для студентов зафиксированы в доставке и логистике, бытовых услугах и пищевой промышленности. В этих сферах среднее вознаграждение превышает 5,5 тыс. рублей за смену.

Самое высокое среднее вознаграждение студентам предлагают в сфере доставки, грузоперевозок и логистики — 5960 рублей за смену, выяснили эксперты «Авито Подработки» и «Авито Услуг». Исследование охватывает период с января по октябрь 2026 года.

На втором месте оказались бытовые и персональные услуги со средней ставкой 5901 рубль за смену. Третью позицию заняла пищевая промышленность, где студентам предлагают в среднем 5502 рубля.

В тяжелом машиностроении среднее вознаграждение составляет 5022 рубля за смену. Пятерку самых высокооплачиваемых направлений замыкает транспортное машиностроение со ставкой 4660 рублей.