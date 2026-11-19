Снижать цену квадратного метра планируют за счет сокращения необоснованных расходов и сроков строительства. В первую очередь меры могут затронуть проекты с бюджетным финансированием.

Меры по снижению стоимости квадратного метра в новостройках разработает комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщил его председатель Сергей Пахомов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал комитет подключиться к работе, чтобы не допустить необоснованный рост цен на жилье.

«Совместно с правительством будем добиваться решений, направленных на поэтапное снижение стоимости квадратного метра, в первую очередь в проектах с бюджетным финансированием. При этом качество строительства должно оставаться неизменно высоким», — сказал Пахомов.

Снизить затраты предлагается за счет расходов на землю, подключение к сетям и финансирование, а также сокращения сроков реализации проектов. Конкретные предложения комитет обсудит на следующей неделе на заседании с участием министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Участники также рассмотрят причины неравномерного роста цен в регионах.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что на итоговую стоимость влияет проектное финансирование банков. Доступность жилья также зависит от доходов покупателей и наличия финансовых инструментов, включая рыночную ипотеку с приемлемыми условиями.

Недавно мы писали, что ЦБ не собирается возвращаться к массовой льготной ипотеке, поскольку такой механизм считают пройденным этапом. По словам советника главы Банка России Кирилла Тремасова, массовая господдержка разогнала цены на жилье, которые выросли вдвое быстрее доходов населения.