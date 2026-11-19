Форма с кодом по КНД 1154004 включает шесть разделов для разных оснований подачи. Нужный раздел определяют по коду на титульном листе.

Единую форму уведомления по УСН применяют организации и индивидуальные предприниматели. Она предназначена для перехода на УСН, смены объекта налогообложения, добровольного отказа от спецрежима, прекращения деятельности на УСН, перехода на налог на профессиональный доход и сообщения об утрате права на УСН.

Титульный лист заполняют независимо от основания подачи. В нем указывают ИНН, КПП организации, код налогового органа, наименование компании или ФИО предпринимателя, а также контактный телефон. Код основания берут из приложения № 2 к Порядку заполнения № ЕД-1-3/285@.

Уведомление можно подать лично, отправить по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС. При регистрации бизнеса форму направляют сразу или в течение 30 дней после постановки на учет. Об этом сказано на сайте ФНС.

Для перехода на УСН с другого режима уведомление подают не позднее 31 декабря текущего года. При утрате права на спецрежим сообщить об этом нужно до 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором произошло нарушение.