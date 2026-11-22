Контрольные органы не смогли обосновать большинство запланированных проверок на будущий год. Среди поводов для внепланового контроля было посещение магазина кошкой.

Генпрокуратура отклонила 85% предложений контрольных органов о включении проверок бизнеса в план на будущий год. Об этом на Всероссийском форуме контрольных органов сообщил начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Артем Кононенко.

Количество заявок на внеплановые проверки сократилось вдвое, однако доля отказов в их согласовании осталась на уровне 64%. Нижегородскому Роспотребнадзору не разрешили провести почти 300 мероприятий, заявленных из-за угрозы жизни или причинения тяжкого либо среднего вреда здоровью.

«Под этим звучным названием, поводом, скрывались абсолютно смехотворные обстоятельства. Например, посещение магазина наряду с покупателями четвероногим домашним животным — кошкой», — сказал Кононенко.

Хабаровской инспекции труда отказали в проверке работодателя, поскольку дело о его банкротстве прекратили из-за отсутствия задолженности. Санкт-Петербургское управление Росздравнадзора пять раз не получило согласование на контроль по риску продажи незарегистрированного медизделия: ведомство не представило подтверждающие документы. Одновременно контрольные органы стали чаще проводить профилактические визиты, по итогам которых нельзя назначать штрафы.