12 критериев, по которым ФНС отбирает бизнесы на проверки, наказания за «бумажный НДС» и другие риски. Эксперт Марина Жирова отвечает на пять горячих вопросов о налоговых претензиях.

1. Как вообще будет происходить налоговый контроль в 2027 году? Что уже изменилось?

Неизменными останутся три этапа налоговой проверки: предварительный, камеральный и выездной. ФНС также продолжит применять 12 критериев отбора для ВНП по приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@: при этом самый актуальный и важный критерий — разрывы по НДС более 3 млн руб.

Среди важных изменений, которые уже применяют с 2026 года: экстерриториальность камералок (проверку могут поручить инспекции из другого региона), глубина (по НДС и акцизам могут проверить и завершившиеся периоды текущего года) и разрешение присутствовать на комиссиях и допросах по видеосвязи.

2. Что такое предпроверочный анализ? Это уже налоговая проверка?

Это сбор информации о налогоплательщике, который ФНС проводит негласно при подозрительных моментах в отчетности. Если нарушения подтвердятся — бизнесу предложат добровольно подать уточненку или доплатить налоги. По последним официальным данным, ФНС стала применять предпроверочный анализ на 13% чаще в годовом исчислении. Тенденция должна сохраниться и в 2027 году.

3. Что будет грозить за «бумажный НДС»?

Доначисления, пени, штрафы, ВНП при сумме свыше 3 млн руб.; организаторам схемы — до 7 лет лишения свободы, а руководителям преступного сообщества — до 20 лет. Чтобы выявить «бумажный НДС», ФНС ищет фиктивную компанию через анализ деклараций цепочки контрагентов и определяет, кто из них использовал сомнительные счета-фактуры для вычетов.

4. Могут ли вызвать в ФНС из-за проблемного контрагента?

Да, но это не повод для паники. Главное — подготовить документы, получить консультацию, разобраться в конкретных претензиях налоговой и только после пояснять аспекты взаимодействия с контрагентом. Если оснований для уточнения обязательств нет — направить письменное возражение. Заранее проверить контрагента, чтобы избежать подобных рисков, можно в аналитическом сервисе.

5. Можно ли будет отказаться от вызова на комиссию в налоговой?

Без уважительной причины нежелательно: возможен штраф по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ и выездная проверка. При этом помните, что ни гендиректор, ни главный бухгалтер не обязаны лично присутствовать на комиссии: достаточно отправить уполномоченного представителя.

Читайте подробный разбор в конспекте и смотрите видео вебинара «Топ претензий ФНС: как бизнесу реагировать на требования, комиссии и вызовы». Спикер — Марина Жирова, адвокат, кандидат юридических наук.