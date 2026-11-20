Более половины решивших отдохнуть от стрессовой работы рассматривают подработку для души. Многие готовы ради этого потерять до 30% прежнего дохода.

Работать зоонянями или выгульщиками собак хотели бы 22% респондентов, уволившихся из-за выгорания, следует из исследования «Выберу.ру» и «Еврокредит.ру». Среди готовых выгуливать собак 71% составили бывшие IT-специалисты.

В 2026 году из-за выгорания ушли с прежней работы 17% участников опроса. После увольнения 46% из них решили временно отдохнуть от стрессовой занятости, а 53% этой группы рассматривают подработку для души.

Еще 14% респондентов хотели бы работать на экофермах или в загородных отелях, 12% — в библиотеках и книжных магазинах. По 11% выбрали работу с растениями и цветами, ремесленные профессии и ручной труд.

Самостоятельно регулировать нагрузку хотят 28% опрошенных, предсказуемый график важен для 24%. На снижение дохода на 30% согласны 31% участников, рассматривающих смену деятельности. Вернуться к прежней профессии через три-шесть месяцев планируют 32%, а 8% допускают постоянный переход в новую сферу. В опросе участвовали 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.